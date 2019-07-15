شاهد بالصور ما يجري في محافظة عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر الحالة المزرية التي يعيشها أبناء محافظة عدن نتيجة طفح المجاري في عدد من شوارع المحافظة المحتلة من قبل بلدان الخليج الغنية بالنفط.

واضحت معظم شوارع عدن، مستنقعات مائية راكدة ، وسط المزاعم الاماراتية بإنفاق ملايين الدولارات على المحافظة.

وابدى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم الشديد، في وقت تشهد المدينة تدهوراً ملحوظا في الحياة المعيشية والخدمية للمواطنيين، فضلاً عن انتشار الجماعات المسلحة

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