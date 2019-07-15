المجلس الوطني للسكان ينظم احتفالية باليوم العالمي للسكان في عدن

نظم المجلس الوطني للسكان، أمس الأحد ، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسكان تحت شعار (تسريع الوعد).

وفي الاحتفال، اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي دعم الحكومة لتعزيز الصحة الانجابية ومختلف برامج الصحة لضمان الحد من الوفيات بين صفوف الامهات والمواليد..مشيداً بجهود صندوق الامم المتحدة ودعمه المتواصل للقطاع الصحي في اليمن لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة.

وقال الخنبشي “هناك عشرات الاسر النازحة جراء الحرب التي اشعلت فتيلها المليشيا الحوثية الانقلابية وهي بأمس الحاجه للرعاية الصحية”..مطالباً صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نقل مقراتها الی العاصمة المؤقتة عدن بما يعزز الشراكة القائمة بين الحكومة والمنظمات الدولية..معلناً نقل المجلس الوطني للسكان الی عدن وتعيين اميناً عاماً له وامين عام مساعد.

وعبر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي كان لتوجيهاته الدور الريادي في استعادة بناء المنظومة الصحية بعد تدميرها من قبل المليشيا الانقلابية..مثمناً جهود الداعمين للقطاع الصحي في اليمن من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية ومنها صندوق الامم المتحدة للسكان.

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واكد الوزير باعوم ان وزارة الصحة تحرص على تغزيز فرص الحصول علی الرعاية الصحية الاولية والصحة الانجابية رغم شحة الامكانات..مستعرضا جملة من الانجازات والتي ساهمت في تحسن اداء المنظومة الصحية ..مشيراً الى ان الاحتفال بهذه المناسبة تكتسب اهمية بالغة في تعزيز دور الصحة الانجابية والحد من وفيات الامهات والاطفال وزيادة رفع الوعي لدی شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان وصحة الاسرة .

فيما استعرض الامين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور نجيب الحميقاني، مناشط المجلس بعد نقله الی العاصمة المؤقتة عدن..مؤكدا بان المجلس سيتولی رسم السياسات السكانية واقرارها ومتابعة تنفيذ البرامج والانشطة السكانية الهادفة الی تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتنسيق جهود الوزارات المختلفة والاهتمام بالأسرة كونها تمثل الوحدة الاساسية للمجتمع.

وأكدت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان لدی اليمن انجيلي سين ،على أهمية رفع الوعي بالقضايا السكانية..مستعرضة جملة من الحقوق وكيفية الاسهام في التسريع بتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومراعاة الالتزام السياسي للحكومات.

وشهدت الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات ونواب الوزراء ووكلاء عدد من الوزارات ورئيس جامعة عدن وممثلين عن عدد من الهيئات والمنظمات العاملة في بلادنا، تقديم فقرات فنية ورقصات فلوكلورية للفرقة الشعبية واطفال نالت الاستحسان.