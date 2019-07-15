شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروّعة تهزّ سلطنة عمان .. مقتل شقيقان برصاص قريبٍ لهما، والسبب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي شقيقان عُمانيان مصرعهما، السبت، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار من قِبَل قريبٍ لهما في ولاية المصنعة. وأكّد مواطنون أن القاتل من عائلة المغدور بهما، وأن السبب يعود إلى خلافات سابقة بينهم.بحسب موقع “أثير” اخبار تهمك: Advertisements ولم يصدر بيانٌ رسميّ حتّى اللحظة من قبل شرطة عمان السلطانية. وتداول مغرّدون عُمانيون عبر “تويتر” صوراً قالوا إنّها للشقيقين المغدورين، وأُخرى من موقع الجريمة .

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