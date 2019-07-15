شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة " الشيخ الصباح " من الأسرة الحاكمة والحزن يعمم الكويت .. شاهد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبرمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة عن عمرناهز 30عامًا.

وقال النشطاء إن الراحل توفي متأثرًا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.

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ولم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه الرواية فيما اكتفى بيان النعي الرسمي الوارد على وكالة الأنباء الكويتية بالقول: ”?نعى الد?وان الأم?ري المغفور له الش?خ حمود عادل إبرا??م الحمود الجراح الصباح عن عمر ?نا?ز 30 عامًا، وس?وارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح ?وم غد الاثن?ن“.

ونعى عدد من المغردين عبر موقع ”تويتر“ الشيخ الراحل من خلال تغريدات تتضمن الدعاء له بالرحمة والمغفرة.