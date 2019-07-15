شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أمريكية تفاجئ الجميع وتكشف عن تحالف عسكري جديد بقيادة واشنطن في اليمن وأين سيتم تنفيذ أول عملية؟ (تفاصيل وأسماء الدول المشاركة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسبوعان هو الوقت المرجح لإعلان التحالف العسكري الدولي الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاءه لضمان حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

ويأتي المقترح الأميركي في خضم توتر العلاقات بين واشنطن وطهران والتصعيد الذي شهدته المنطقة بعد سلسلة هجمات طالت ناقلات نفط في مياه الخليج في مايو ويونيو الماضيين واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذها.



وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.