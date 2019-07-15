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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. معتقلة سابقة في سجون مليشيا الحوثي تكشف ماتعرضت له من إنتهاكات..!
بثت فضائية "اليمن اليوم"، مساء السبت 13 يوليو/ تموز 2019، تسجيلاً مصوراً لإحدى الفتيات اللواتي كن معتقلات في السجون السرية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء.
وروت الفتاة -التي بدا عليها أنها تعيش ظروفاً صحية ونفسية صعبة- ما تعرضت من انتهاكات واعتداءات من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء احتجازها هي وأخريات في بيدرومات وسجون سرية في العاصمة صنعاء.
ووصفت الفتاة بمرارة، كيف أن المليشيا قامت بالاعتداء عليها بالعصي الكهربائية وحلاقة شعر رأسها، إضافة إلى ما تعرضت له وأخريات من فظاعات تمس شرفهن، دفعت البعض منهن للانتحار.
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