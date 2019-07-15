شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يعلن اندلاع ”حرب ناقلات” و”مفاجآت مرعبة” و”ضربة قاصمة” ستهز العالم .. ويؤكد انتهاء الحقبة الأمريكية وظهور دولة جديدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان بما أسماها "حرب ناقلات جديدة ستحدث هزة في العالم، بعد احتجاز سفينة إيرانية من قبل بريطانيا كانت متوجهة إلى بنما.

وتوقع عطوان في فيديو رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" أن إيران لن تسكت عن ذلك، إنما ستلجأ إلى توجيه ضربة قاضية على السفن البريطانيا ردا على استهداف سفينتها.

ونوه عطوان بأن أمريكا هي من وجهت بريطانيا باحتجاز السفينة الإيرانية ، مشيرا إلى أن هناك متغيرات ودولة جديدة تصعد للتربع على عرش القوى العظمى في العالم.

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ولفت إلى أن الصين بما أحدثته من تطورات عسكرية ضخمة وصناعات تكنولوجية وصفها بالمعجزة، ستطيح بأمريكا وتكون هي الدولة العظمى.

تفاصيل أخرى أوردها عطوان في حديثه الجديد، شاهدوه في الفيديو أدناه: