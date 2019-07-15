شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة الاعلامي الشهير معتز مطر في عملية اغتيال بتركيا - شاهد (تفاصيل + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية، نبأ وفاة الاعلامي المصري معتز مطر، في عملية اغتيال في أحد شوارع العاصمة التركية أنقرة، دون أن ترد تفاصيل رسمية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المصري، قرارًا بالتحفظ على أموال كافة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الأمل“، ومن بينهم النائب السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس القيادي السابق بحملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، والإعلاميان محمد ناصر ومعتز مطر.

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وقالت مصادر مطلعة، إن ”قرار النائب العام تضمن المنع من التصرف في أموال كل من أيمن نور، محمود حسين بربري، عبدالله الدنجاوي، علي بطيخ، عمر حسين قناوي، مصطفى حجازي، معتز مطر، أيمن عبد المجيد، خالد سليمان، مصطفى عبد المعز، هشام فؤاد، زياد العليمي، فاطمة رمضان أبو المعاطي، حسام مؤنس، ومتهمين آخرين".

وجاء قرار التحفظ على أموال المتهمين، بعد قرار النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بـ“تشكيل خلية لاستهداف مؤسسات الدولة في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومي، وإثارة الفوضى، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية ممولة من جماعة الإخوان لاستخدامها في مخططات عدائية“.