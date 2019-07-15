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عدن - ياسمين التهامي - هذه أول دولة غير عربية تساوي الطالب اليمني بمواطنيها وتفتح له باب القبول في كليات الطب والهندسة..! – (تعرف عليها)

هذه أول دولة غير عربية تساوي الطالب اليمني بمواطنيها وتفتح له باب القبول في كليات الطب والهندسة..! – (تعرف عليها)

التقى وفد من الاتحاد العام للطلاب اليمنيين بالهند برئاسة عزيز العنس الأمين العام للاتحاد العام بالهند وصابر حيمد رئيس إتحاد أورنج آباد، اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2019م، بقيادة جامعة المهاتما غاندي أورنج ممثلة بالمدير الأكاديمي البروفيسور سادهير جفهاني والدكتور اي. إم. كادام سكرتير مجلس الإدارة بالجامعة.

وقال البروفيسور سادهير جفهاني "أن رسالة الجامعة إضافة لتقديم تعليم متميز فإنها تهدف أيضاً لمساعدة الطلاب من الدول النامية وفتح الفرص أمامهم للالتحاق بالتعليم العالي في تخصصاتهم المختلفة".

وأعلن ”جفهاني“ خلال اللقاء موافقة الجامعة على طلب الاتحاد بفتح كلية الطب والهندسة للطلبة اليمنيين وكذلك لكل الطلاب في الدولة النامية، مؤكدا أن الجامعة سترفع كوتا المقاعد لإستيعاب عدد اكبر وستفتح أبوابها لجميع الطلاب اليمنيين وستقدم كل التسهيلات أمامهم.

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وقال ”نعلم أن الطالب اليمني يجد صعوبة في الالتحاق بكليات الطب والهندسة في معظم الجامعات الهندية ولكننا في جامعة المهاتما غاندي وتحقيقاً لرسالة الجامعة وافقنا على طلبكم وسنفتح لكم الالتحاق بكلية الطب وكلية علوم التمريض وكذلك كلية الهندسة في تخصصاتها المختلفة والزراعة وكل الأقسام الأخرى وسيتم معاملة الطالب اليمني كالطالب الهندي في الرسوم والخدمات الأخرى“.

من جانبه تحدث صابر حيمد رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين اورنج آباد عن دور الاتحاد في تقديم الخدمات الإجتماعية والأكاديمية للطلاب اليمنيين في أورنج آباد، مبينا أن الاتحاد العام بالهند يضم سته فروع في ولايات مختلفة.

وأشار إلى أن اتحاد الطلاب اليمنيين بمدينة أورنج آباد يتطلع إلى تعاون مثمر بين الاتحاد والجامعة في تقديم التسهيلات أمام الطلبة اليمنيين، واستعداد الاتحاد لمساعدة الطلاب وتسجيلهم في الجامعة.

حضر الإجتماع من الجانب الهندي البروفيسور فيجايا موساندي عميد كلية الهندسة والدكتور اشوك نيكوادي عميد كلية سوياجون أورنج آباد والسيدة باجياشري كيندهي رئيس مركز المعلومات بالجامعة، ومن جانب الاتحاد العام الحسن الحربي مسؤول الأنشطة في الاتحاد العام، وأفراح خميس مسؤولة لجنة الطالبات بالاتحاد العام بالهند، ومن اتحاد أورنج آباد، حميد المراني المسؤول المالي، ومهدي ابو علي مسؤول اللجنة الأكاديمية، ومحمد الحميدي مسؤول اللجنة الرياضية بإتحاد أورنج آباد. كما حضر الإجتماع عبدالواحد نعمان وكذلك عبدالملك الأسدي منسقي الإجتماع بين الجامعة والاتحاد.

الجدير بالذكر أن الموافقة لقبول الطالب اليمني في كليات الطب والهندسة جاءت كثمرة لمتابعة من اتحاد الطلاب اليمنيين اورنج الهند بعد أن كان لا يُسمح للطالب الأجنبي بالالتحاق بهذه الكليات.