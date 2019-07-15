شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة زواج محمد بن راشد من سهير القيسي بعد طلاق الأميرة هيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن زواج محمد بن راشد من الاعلامية في قناة العربية سهير القيسي، وذلك بعد انفصاله عن الأميرة الأردنية هيا الحسين.

في سياق آخر، تشغل قضية هروب الأميرة هيا بيت الحسين من دبي الرأي العام العالمي وعالم السياسة والصحافة، خصوصاً أن الأخبار المتداولة ترجّح أسباباً غير قاطعة تقف خلف قرار الأميرة بالمغادرة مع طفليها وطلبها اللجوء والطلاق من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

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ومن يتابع ما تنشره التقارير الصحافية منذ تأكيد خبر رحيل الأميرة هيا إلى ألمانيا أولاً ومنها إلى المملكة المتحدة، ورفعها دعوى طلب الطلاق، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي بطلب حضانة الطفلين جليلة (11 عاماً) وزايد (7 سنوات)، يلحظ أن تحديد القضاء البريطاني يوم 30 يوليو/ تموز الجاري موعداً لبدء أولى جلسات قضية الطلاق، نقضتها مصادر صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى ستتأجل ولن تعقد.

الأميرة هيا تزوجت من الشيخ محمد بن راشد (69 عاماً) نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي يوم 10 إبريل/ نيسان 2004، أي منذ 15 عاماً، وهي زوجته السادسة، ويكبرها بـ23 عاماً.