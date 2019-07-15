شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مفاجئ للريال اليمني.. وصعود الريال السعودي والدولار رغم تحديد "المركزي" سعره..! – (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إنهيار غير مسبوق منذ شهور للريال اليمني.. وصعود غير متوقع للريال السعودي والدولار رغم تحديد "المركزي" سعره..! – (أسعار الصرف الآن)
أسعار العملات
عصر اليوم : الاحد
التاريخ : 14 / 7 / 2019
أسعار الشرا ء
السعودي : 152
الدولار : 577.5
الإماراتي : 153
العماني : 1480
أسعار البيع
السعودي : 153
الدولار : 583
الإماراتي : 156
العُماني : 1505
ذهب كسر : 22,800
سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:
الشراء : 3.80
البيع : 3.81
*اسعار العملات ليست ثابتة وتتغير
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