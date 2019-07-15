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إنهيار مفاجئ للريال اليمني.. وصعود الريال السعودي والدولار رغم تحديد "المركزي" سعره..! – (أسعار الصرف الآن)

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عدن - ياسمين التهامي - إنهيار غير مسبوق منذ شهور للريال اليمني.. وصعود غير متوقع للريال السعودي والدولار رغم تحديد "المركزي" سعره..! – (أسعار الصرف الآن)

أسعار العملات

عصر اليوم : الاحد

التاريخ : 14 / 7 / 2019

أسعار الشرا ء

السعودي : 152

الدولار : 577.5

الإماراتي : 153

العماني : 1480

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أسعار البيع

السعودي : 153

الدولار : 583

الإماراتي : 156

العُماني : 1505

ذهب كسر : 22,800

سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:

الشراء : 3.80

البيع : 3.81

*اسعار العملات ليست ثابتة وتتغير

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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