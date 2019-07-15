شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مفاجئ للريال اليمني.. وصعود الريال السعودي والدولار رغم تحديد "المركزي" سعره..! – (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنهيار غير مسبوق منذ شهور للريال اليمني.. وصعود غير متوقع للريال السعودي والدولار رغم تحديد "المركزي" سعره..! – (أسعار الصرف الآن) أسعار العملات عصر اليوم : الاحد التاريخ : 14 / 7 / 2019 أسعار الشرا ء السعودي : 152 الدولار : 577.5 الإماراتي : 153 العماني : 1480 Advertisements أسعار البيع السعودي : 153 الدولار : 583 الإماراتي : 156 العُماني : 1505 ذهب كسر : 22,800 سعر تحويل الدولار مقابل السعودي: الشراء : 3.80 البيع : 3.81 *اسعار العملات ليست ثابتة وتتغير

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