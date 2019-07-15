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عدن - ياسمين التهامي - مصرع قائد كتائب التدخل السريع الحوثية و12 آخرين في معارك شمالي الضالع..! – (الاسم)

لقي قائد ما تسمى " كتائب التدخل السريع "، المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر, اليوم الأحد ، مصرعه مع عدد من عناصر المليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

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واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبهتي "غلق"، و"شخب" في مديرية قعطبة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا الانقلابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر المليشيا، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر، وجرح آخرين.