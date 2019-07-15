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عدن - ياسمين التهامي - تصريح مهم لمصدر في شركة النفط بعدن بشأن أسباب توقف بيع المشتقات النفطية..! – (النص)
اوضح مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية فرع عدن ان توقف محطات الشركة وعدم بيعها للمشتقات النفطية يأتي بسبب عدم ضخ المواد الى خزانات الشركة من قبل مصافي عدن.
وأشار المصدر إلى ان البنك المركزي لم يستكمل تحويل قيمة الكميات المستلمة من المشتقات النفطية الموردة على الشركة، مضيفا ان شركة النفط بعدن تنتظر استكمال عملية التحويل حتى تستأنف مصافي عدن الضخ.
وقال المصدر في توضيحه انه تم ابلاغ شركة النفط يوم الخميس الماضي الموافق ١١ يوليو برفع سعر صرف الدولار من ٥٠١ إلى ٥٥٦ ريال من قبل البنك المركزي وبحسب المعتاد يؤدي هذا إلى تعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المحطات.
وأكد المصدر ان كل هذه الأسباب تعد خارجة عن إرادة شركة النفط التي تسعى دوما لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لكي يحصل عليها المواطن بسهولة ويسر.
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