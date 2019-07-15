شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار الوضع في مأرب بعد أن دفعت الميشليا بتعزيزات كبيرة للسيطرة على معسكر ”كوفل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة مأرب معركة عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإنقلابية، وزدات حدة المواجهات عقب إعلان دولة الإمارات سحب قواتها ومعداتها العسكرية من محافظة مأرب، فيما أسمته إعادة الانتشار. وانفجر الوضع صباح اليوم الأحد، بمعارك عنيفة، رافقها إطلاق طائرتين مسيرة، تمكن الجيش الوطني من إسقاطها في سماء مأرب. Advertisements وقالت مصادر أن معارك عنيفة دارت ببن الجيش والمليشيا الانقلابية في صرواح غرب مأرب. واشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي، دفعت بتعزيزات كبيرة في إطار سعيها للسيطرة على معسكر كوفل.

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