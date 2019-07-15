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عدن - ياسمين التهامي - قيادات المليشيا "تحتمي" بالمواطنين.. ماذا يفعل القيادي "المروني" في غرفة "فخمة" داخل هذا المستشفى بالحديدة..! – (أسماء وتفاصيل)

استخدام المليشيات الحوثية للمنشآت العامة والحيوية والمرافق الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية والأمنية وتخزين الأسلحة والتموضع والتمركز داخل مدينة الحديدة لم يستثن المشافي والمنشآت الصحية.

وتتخذ قيادات المليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، مقارَ لها في منشآت صحية عاملة ومرافق عامة وخدمية صرفاً للأنظار من جهة وتدرعاً بالمدنيين من جهة ثانية.

راصدون محليون ومصادر مطلعة نقلوا تباعاً استخدام المشرفين والقيادات الميدانية الحوثية مرافق عامة كمواقع ومقار للمقيل والإقامة وحتى غرف عمليات.

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ومؤخراً كشفت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أبو عبدالإله المروني - مشرف المليشيا في مديرية الحوك - رفقة العاقل نصر القباطي، أخذا جانباً من مستشفى الأقصى، في القسم الفاخر بالمستشفى، للمقيل والنوم والإقامة (والأغراض الخاصة) وفقاً للمصادر.

وتخزن المليشيات الأسلحة وتنصب المدافع في مدارس ومنشآت تعليمية وتربوية، علاوة على التمركز ونشر مسلحين في مساجد ومرافق تابعة للأوقاف والإرشاد.

وتأخذ قيادات حوثية أجزاء من المنشآت التعليمية لأغراض الاستخدام الشخصي وفقاً للمعلومات والمصادر نفسها.

وتعمل المليشيات على ترويع أهال في أحياء سكنية محددة تضع عينها عليها لإخلاء السكان وأخذ المنازل لمسلحيها وقياداتها كما حدث ويحدث في 7 يوليو.