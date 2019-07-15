شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ومحلل سياسي يفاجئ الجميع .. ويكشف قبل قليل مكان دفن الرئيس على عبدالله صالح و القيادات التي شاركت الدفن (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير والمحلل السياسي الاردني وحيد الطوالبة ان الحوثيون اصدروا عفوا خاصا غير معلنا عن اعضاء وقيادات حزب الاصلاح وان كوادر الحزب باتت عودتها الى صنعاء امرا ممكنا.

واضاف الطوالبة في مداخلة هاتفية مع برنامج ( هنا العاصمة ) الذي تبثه اذاعة ( هنا عدن ) ان من الخطا ان يتحالف المجلس الانتقالي الجنوبي مع ما وصفها ببقايا الشرعية المتهالكة .

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داعيا الجنوبيون الى تقديم مشروع استعادة الدولة حسب وصفه

وتحدث الطوالبة عن معلومات خاصة لديه ان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تم دفنه بعد قتله مباشرة في السجن المركزي بصنعاء بحضور يحيى الراعي وصادق ابوراس وثلاثة قيادات اخرى من حزب المؤتمر.

واضاف الطوالبة ان دولة الامارات عرفت حقيقة حزب الاصلاح منذ وقت مبكر بينما وجدت في الجنوبيين شريكا حقيقيا وصادقا.. مضيفا : ان السعودية على تنسيق تام مع الامارات وعلى رؤية واحدة.

ودعا الطوالبة السعودية والامارات الى تبني مشروع استعادة ما اسماها دولة الجنوب