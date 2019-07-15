شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يزف بشرى للحجاج اليمنيين .. شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - زف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن الشيخ محمد آل جابر، اليوم، بشرى سارة لليمنيين بشأن موسم الحج للعام الحالي.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “بتوجيه ومتابعة دائمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين-أيده الله-وولي عهده-حفظه الله-سخرت المملكة كل الجهود والإمكانات لتيسير الحج، منذ تسجيل الحاج حتى وصوله وأداءه الفريضة وعودته لبلاده”.
وتابع: “فأهلا وسهلا بالأشقاء من اليمن من كل المحافظات بدون استثناء أو تمييز”.
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