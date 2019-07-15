شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة المطربة السورية ”أصالة نصري” منذ قليل وسط صدمة الجماهير! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ناشكون على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المطربة السورية أصالة نصري.

وردت الفنانة السورية أصالة نصري، على إشاعة وفاتها التي ترددت في الآونة الأخيرة، وتداولها ناشطون وحسابات بمواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها بخير.

ونشرت أصالة، في ”إنستغرام“، صورة لها علقت عليها قائلة: ”أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرًا لكل من اهتم فيني وقلق“.

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وأضافت: ”بالنسبة للنّاس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية“.

جدير بالذكر أن نشطاء ومواقع إعلامية غير رسمية، تداولت أمس السبت، خبر وفاة الفنانة السورية أصالة نصري، عن عمر راوح 50 عاما دون ذكر تفاصيل حول ذلك.