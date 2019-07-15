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عدن - ياسمين التهامي - تمرد واسع للضباط داخل وزارة الداخلية بصنعاء لهذه الأسباب.. ودعوة لتشكيل كيان عسكري لمواجهة الحوثيين..! – (تفاصيل)

أكدت مصادر مطلعة لـ"يمن الغد" وجود انتفاضة داخل وزارة الداخلية بالعاصمة #صنعاء ضد المليشيات.

وقالت المصادر "أن الضباط والمسئولين في وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء دعوا زملاءهم في الوزارة وشرطة المرور والمنشآت لتشكيل كيان عسكري لمواجهة انتهاكات وتعنت مليشيات الحوثي".

جاء ذلك بعد قرار حوثي بإقالة واستبدال عدد من مسئولي وضباط الداخلية وتعيين مشرفين حوثيين بدلا عنهم.

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واستنكر عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عملية الإقصاء الممنهجة التي طالتهم من مواقعهم الوظيفية في الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها، وقيام قيادة ميليشيا الحوثي باستبدالهم بمشرفين وضباط محسوبين على جماعتهم.

وأكد عدد من الضباط، أن قيادة الميليشيات بوزارة الداخلية لم تكتف بنهب مرتباتهم ومستحقاتهم خلال الثلاث السنوات الماضية، بل تعمدت إقصاءهم من مواقعهم بدون مسوغات قانونية وبطريقة تعسفية مخالفة للوائح وأنظمة الخدمة العسكرية.

ودعا الضباط زملاءهم في وزارة الداخلية وشرطة المرور والمنشآت إلى تشكيل كيان عسكري يضم كافة الضباط والصف والجنود الذين تعرضوا للإقصاء، لمقاضاة الميليشيا الحوثية بالقانون ومواجهتها بكافة الوسائل المتاحة ورفض الانتهاكات التي طالتهم حد قيام قيادة الوزارة بإسقاط أسمائهم وفصل المئات من الضباط والجنود واستبدالهم بموالين لها بعد مصادرة مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وطالب الضباط الحكومة الشرعية باعتماد أرقامهم العسكرية وإيجاد قناة رسمية للتواصل معهم واستيعابهم لكي يعودوا إلى أعمالهم ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية.