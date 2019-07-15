شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من البنك المركزي لوقف انهيار العملة وهذا اول قرار صادر عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، اليوم الاحد، عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 26 بمبلغ إجمالي 136 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء الوطن.

واهاب البنك المركزي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لتوريد و مصارفة مبالغ الاعتمادات بنسبة 100% وبسعر صرف 440 ريال للدولار الواحد وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان، ما لم فإنه بعد مرور هذه الفترة سيتم مصارفة تلك الاعتمادات بسعر 506 ريال للدولار الواحد .

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