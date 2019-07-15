شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تحرج فنانًا مشهورًا ‘‘بمغازلة جريئة’’ شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الفنان المصري، خالد سليم، لموقف محرج من الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، خلال زيارته لمدينة جدة، مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

وسجلت اليامي مقطع فيديو، توثق استقبالها المفاجئ لسليم لحظة دخوله غرفة الاستراحة في قاعة بمدينة جدة التي زارها الفنان المصري لتقديم فعالية فنية فكاهية، ضمن موسم جدة الفني الذي تستقبله السعودية.

وبعبارات غزل جريئة أحرجت الفنان المصري، توجهت الإعلامية السعودية إليه بالقول: "إيش هالجمال... إيش هالجمال يخربيت أبو كده".

ووضع هذا الأسلوب سليم في موقف محرج، حيث بدت عليه علامات الحياء بسبب مغازلته اليامي الجريئة، لكنه حاول تدارك الموقف ورد عليها بالقول: "هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا".

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وتابعت روزانا بأنه شخص ذوق ويتمتع بصوت جميل بجانب إحساسه وشكله، لافتة إلى أنه شخص متكامل، واستطاع أن يأسر قلوب جمهور جدة بشكل غير طبيعي خلال غنائه.

وأعرب سليم عن سعادته بحفله في جدة، كونه يواجه الجمهور السعودي لأول مرة، مضيفا أن السعودية حققت طفرة كبيرة في الفن خلال فترة قصيرة.

وخلال اليومين الماضيين، قدم سليم مع دميته الشهيرة "أبلة فاهيتا" فعالية فنية فكاهية لجمهور جدة، حيث تمت استضافة الفنانة المصرية، شيماء سيف، والإعلامي، طارق الحربي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية