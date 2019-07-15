شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسلم «8» عناصر من جماعة الإخوان للسلطات المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة الرأي الكويتية أن أفراد الإخوان الـ8 الذين تم اعتقالهم في الكويت، تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات هناك، وقالت الصحيفة إن بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت.

خلفية: كانت السلطات الكويتية أعلنت إلقاء القبض على 8 أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين بناء على مذكرة من الحكومة المصرية التي طالبت بتسليمهم بدعوى اتهامهم بارتكاب جرائم في مصر.

تحليل: من البداية كان الأمر بناء على طلب السلطات المصرية والتي ترى أنها تقدم نجاحات في تتبع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خارجياً في الوقت الذي تضيّق فيها الأجهزة الأمنية بشكل كبير على النشطاء السياسيين، ومن ثم قد تتسبب هذه الواقعة في فتح شهية الشرطة المصرية على تتبع العديد من المطلوبين على ذمة قضايا أغلبها مسيس خارجياً خاصة في دول الجوار.

لكن رغم ذلك قد تؤثر هذه الواقعة على سمعة الكويت بشكل كبير في الأوساط الحقوقية بسبب أوضاع السيسي في مصر.