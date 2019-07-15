شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لمواطنين في تعز امام مجمع المحاكم للمطالبة بتسليمهم الامانات من خزينة المحكمة بموجب الاحكام الصادرة لهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز - "الخليج 365" - خاص

نظم العشرات من المواطنين في محافظة تعز صباح يوم الاحد الموافق 14يوليو 2019 وقفة احتجاجية امام مجمع المحاكم في جولة المرور وسط المدينة .

وطالب المحتجون رئيس المحكمة التجارية بسرعة تسليمهم الامانات التي تم ايداعها في خزينة المحكمة كأمانة وذلك خلال فترة التقاضي والذي صدرت احكام قضائية في تسليمهم تلك الامانات بموجب الوثائق التي بحوزتهم والتي تؤكد صحة مايقولون .

احمد محمد صلاح الحداد احد المحتجين البالغ من العمر 80 عام، قام بنصب خيمة امام مجمع المحاكم عارضا فيها الاحكام الصادرة له منذ اكثر من خمسة وعشرين سنه خلال تقاضية مع خصومه، وتشير تلك الاحكام بالحكم لصالحه بالاضافة الى توجيهات عديدة من عدد من القضاه بتسليمه الامانة التي قام بوضعها في خزينة المحكمة التجارية اثناء فترة التقاضي بعد الحكم له.

ويقول الحاج احمد الحداد انه وبحسب الوثائق الموجودة لديه والموضحة فيها، ان المحكمة التجارية وجهت بأمر صريح، الى امين الخزانة بتسليمه الامانة وهي 185 جرام ذهب و6 الف دولار ، وذلك قبل عام 2015 وقبل اجتياح الحوثيين للمدينة ، الا ان أمين الخزنة لم يقم بتنفيذ امر رئيس المحكمة وقام باختلاق الاعذار، وبعد الالحاح عليه ومتابعته طلب مليون ريال مقابل تسليم الامانه وتم الرفض ثم تم القبول بنصف مليون لكنه لم يكن صادقا وتماطل في التسليم حد قوله .

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واضاف الحاج احمد انه وبعد دخول الحوثين اطراف المدينة والاشتباك مع المقاومة، قام امين الخزانه بالسفر الى قريته متعذرا بالاحداث وعند عودة المحاكم لعملها سيتم التسليم .

واشار الحاج احمد ان امين الخزانة انه ومن خلال التواصل المستمر خلال فترة الحرب، أفاد أن الخزانة تم كسرها ونهبها من قبل افراد يتبعون افراد المقاومة والجيش الوطني وهذا ماتم نفيه ، حيث تم جرد الامانات والتحفظ عليها بحسب الوثائق الصادرة من المحكمة، وما افاد به امين الخزنة، هو محاولة لتبرير نهبه للخزنة ومصادرتها لصالحه هو ومن معه، والتعذر بالاحداث مستغلا الوضع والصاق التهم الكاذبة برجال المقاومة والجيش وهناك وثائق تثبت عكس ذلك، وانه تم الجرد والتحفظ بالامانات قبل الاحداث وقبل سيطرة المقاومة والجيش لمبنى المجمع القضائي بجبل جرة كما يقول .

وطالب الحاج احمد عبر وسائل الاعلام المختلفة، رئيس المحكمة العليا والتفتيش القضائي بسرعة انصافه ممن قاموا بنهب الامانات التابعة له ولغيره وذلك بموجب الوثائق والاحكام الصادرة من المحكمة التجارية لصالحة وكذا التوجيهات الصريحة بتسليمه الامانات التي يصر الحاج احمد انها موجودة عند امين الخزانة ويعلم عدد من القضاه بما فيهم رئيس المحكمة التجارية وامين الخزانة، انها موجودة ومحفوظة بمكان لايعلمها الا هم حد وصفه .

كما طالب المحتجون بتشكيل لجنة من التفتيش القضائي، للاطلاع على شكواهم وانصافهم واعادة الامانات الذي وضعوها كامانة باعتبارها حقوق لاتنتهي بالتقادم واثبتوا جميعا انها موجودة، وهناك مؤامرة للاستيلاء عليها متحجين بالاحداث واقتحام المحكمة والسطوا عليها، وقيامهم بالتهديد والوعيد في كل من يقوم بالمطالبة.



ويعتزم العشرات من المواطنين من اصحاب الحقوق نصب المخيمات امام مجمع المحاكم بعد ان طفح الكيل وزاد صبرهم عن الحد المعقول مهددين بالتصعيد الى اعلى المستويات وعدم المغادرة من اماكنهم، الا بعد استرجاع اماناتهم المقدرة بآلآف الجرامات من الذهب وملايين الريالات من العملة المحلية والاجنبية .

الجدير بالذكر ان اغلب المباني القضائية تعرضت للتدمير جراء الحرب، وتوقف القضاء منذ اكثر من ثلاث سنوات والذي بدء قبل عام باعادة استئنافه للعمل بعد تطبيع الحياه في المحافظة وصرف مرتبات القضاه، حيث تم استئجار عدد من المباني الخاصة لممارسة مهام واعمال الكثير من المحاكم في المدينة والمديريات، في ظل تراكم الالاف من القضايا السابقة واستقبال المئات من القضايا الجديدة وسط تدهور للاوضاع الامنية نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتعز على وجه الخصوص.