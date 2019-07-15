شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون معسكر تدريبي مدعوم من السعودية في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفت اليوم الأحد، معسكر تجنيد مستحدث في محافظة أبين جنوب اليمن.

المصادر أكدت قيام مليشيا الحوثي المتمركزة في عقبة ثرة، قصفت قبل قليل، بصواريخ كاتيوشا، معسكر تجنيد بمديرية لودر ، تم استحداثه مؤخراً بدعم سعودي.

وأضافت المصادر، أن صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط المعسكر، فيما لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا.

وكانت السعودية قد مولت القيادي السلفي العميد “صالح الشاجري” في إنشاء معسكر لتجنيد نحو 5000 مجند بهدف تحرير مدينة مكيراس من قبضة ميليشيا الحوثي.

