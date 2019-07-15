الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يقصفون معسكر تدريبي مدعوم من السعودية في أبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون معسكر تدريبي مدعوم من في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفت اليوم الأحد، معسكر تجنيد مستحدث في محافظة أبين جنوب اليمن.

المصادر أكدت قيام  مليشيا الحوثي المتمركزة في عقبة ثرة، قصفت قبل قليل، بصواريخ كاتيوشا، معسكر تجنيد بمديرية لودر ، تم استحداثه مؤخراً بدعم سعودي.

وأضافت المصادر، أن صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط المعسكر، فيما لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا.

وكانت السعودية قد مولت القيادي السلفي العميد “صالح الشاجري” في إنشاء معسكر لتجنيد نحو 5000 مجند بهدف تحرير مدينة مكيراس من قبضة ميليشيا الحوثي.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون معسكر تدريبي مدعوم من السعودية في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا