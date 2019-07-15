تقدم جديد لقوات الجيش في حرض بمحافظة حجة

حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، تقدما جديدا في مديرية حرض بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وقال ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، لـموقع “سبتمبر نت”، “إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي مديرية حرض، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع”.
وذكر العقيد الحكمي أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية.
بالتزامن استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
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