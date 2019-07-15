قوات الجيش تستعيد مواقع جديدة في صفراء صعدة

أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات قوات التحالف العربي تقدمات جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة. وأكد العقيد أحمد عمر الدباني أركان حرب لواء حرب واحد لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن قوات المهام الخاصة في اللواء نفذت عملية مباغتة ضد مواقع عناصر المليشيا الانقلابية سيطرت خلالها على سلسلة تباب "مكحلات" وتبة "راكان" وجبل "نواف" الاستراتيجي في إتجاه وادي "الاشر". وتابع الدباني، أن العملية كبدت المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد وأن القوات نجحت باغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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