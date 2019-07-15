الإرياني: دعم دول التحالف جنَّب اليمنيين الوقوع في كارثة إنسانية

قال وزير الإعلام معمر الإرياني غن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حقق أبرز أهدافه الاستراتيجية على مختلف الصُّعد (عسكرياً وسياسياً وإنسانياً)، لافتاً إلى أن الدعم الإنساني لدول التحالف جنَّب اليمنيين الوقوع في كارثة إنسانية.
وأضاف الإرياني، في تصريح لـصحيفة «البيان» الإماراتية إنه على الصعيد العسكري تمكّن التحالف من كبح جماح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي لم تستطع أن تحقق أي تقدم على مدى العامين الماضيين، بعد أن تم تحرير العديد من المناطق والمحافظات بما لا يقل عن 80٪ من مساحة الأراضي، وخنْق الحوثيين وسد الكثير من منافذ الدعم والتمويل الخاصة بهم.
وأكد وزير الإعلام، على الدور الكبير الذي قامت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب.
وتابع قائلاً: «إن جهود محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة كانت أحد الأهداف الرئيسة التي سعت إليها قوات التحالف، من خلال تدخّلها لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، حيث عملت قوات التحالف، بخط موازٍ في حربها ضد ميليشيا الحوثي، على التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي كانت تتمدد في المحافظات الجنوبية والشرقية».
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: دعم دول التحالف جنَّب اليمنيين الوقوع في كارثة إنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.