الإرياني: دعم دول التحالف جنَّب اليمنيين الوقوع في كارثة إنسانية

قال وزير الإعلام معمر الإرياني غن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حقق أبرز أهدافه الاستراتيجية على مختلف الصُّعد (عسكرياً وسياسياً وإنسانياً)، لافتاً إلى أن الدعم الإنساني لدول التحالف جنَّب اليمنيين الوقوع في كارثة إنسانية.

وأضاف الإرياني، في تصريح لـصحيفة «البيان» الإماراتية إنه على الصعيد العسكري تمكّن التحالف من كبح جماح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي لم تستطع أن تحقق أي تقدم على مدى العامين الماضيين، بعد أن تم تحرير العديد من المناطق والمحافظات بما لا يقل عن 80٪؜ من مساحة الأراضي، وخنْق الحوثيين وسد الكثير من منافذ الدعم والتمويل الخاصة بهم.

وأكد وزير الإعلام، على الدور الكبير الذي قامت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب.

وتابع قائلاً: «إن جهود محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة كانت أحد الأهداف الرئيسة التي سعت إليها قوات التحالف، من خلال تدخّلها لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، حيث عملت قوات التحالف، بخط موازٍ في حربها ضد ميليشيا الحوثي، على التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي كانت تتمدد في المحافظات الجنوبية والشرقية».