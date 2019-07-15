شكرا لقرائتكم خبر عن باكريت يتمرد رسمياً على الدولة ويبدأ فعليا بفصل محافظة المهرة مالياً ويصدر بيان ناري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد اجتماع استثنائي مشترك بمحافظة المهرة، برئاسة محافظ المحافظة راجح سعيد باكريت، اليوم الاحد، التأكيد المطلق على القرار الخاص بالاحتفاظ بإيرادات المحافظة، في أول رد على المذكرات الصادرة من النائب العام ووكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

و قال الإجتماع أن المذكرات وما استندت إليه لا تنم عن أدنى شعور بالمسؤولية في استخدام السلطات الرسمية.

واقر الإجتماع بعدم انضباط المذكرات – آنفة الذكر – اجرائياً وعدم مراعاتها بأي شكل من الأشكال لمعاناة المحافظة وهي تضمد جراحها بعد نكبتي إعصاري “لبان وماكونو” والدمار الهائل الذي خلفاه.

وفند الإجتماع ما جاء في المذكرات التي حملت اتهامات باطلة للمحافظ، مستخدمة عبارات أقل ما يقال عنها بأنها غير مسؤولة وبأسلوب غير مقبول مهنياً في عرف الدولة والعمل الإداري والمؤسسي.

وشدد الاجتماع على ضرورة رد الإعتبار للمحافظة من خلال رفع مذكرة الى رئيس الجمهورية توضح موقف المحافظة من هذه المذكرات ومطالبته بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الخطوات العبثية التي وإن أساءت للمهرة فإنها تسيء في المقام الأول للحكومة الشرعية وتظهر المناكفات السياسية التي تتستر خلف عباءة الشرعية لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الحساسية من تاريخ شعبنا اليمني.

وكانت نيابة الاموال العامة وهيئة الفساد وجهتا بتجميد صلاحيات محافظ المهرة راجح باكريت على خلفية فساد وإضرار بمصلحة الدولة، وتهريب العملات للحوثيين، وعدم توريد ايرادات المحافظة الى البنك المركزي اليمني بعدن.

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