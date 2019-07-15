شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يتمرد على الرئيس هادي ويقتحم وزارته بقوة عسكرية كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم وزير مقال بالحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأحد، على اقتحام مبنى وزارته في العاصمة المؤقتة عدن على خلفية قرار حكومي قضى بإقالته.

ونقلت “الأناضول” عن مصدر في وزارة المياه قوله، إن وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، العزي هبة الله شريم، الموقوف عن عمله، اقتحم مبنى وزارته في عدن معززا بحماية عسكرية.

وأضاف المصدر أن وزير المياه والبيئة الموقوف عن عمله بموجب قرار حكومي، اقتحم مبنى الوزارة وباشر العمل في مكتبه، محميا بقوة عسكرية من أبناء محافظته الحديدة.

وكان رئيس الوزراء، معين عبدالملك قد اصدر في 10 يوليو الجاري، قراراً قضى بإيقاف شريم عن عمله، وتكليف وكيل الوزارة لقطاع المياه بتسيير أعمال الوزارة. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق من قبل الحكومة حول عملية الاقتحام حتى الساعة، مارس شريم عمله بالوزارة كما كان عليه الحال قبل إيقافه دون أن يعترضه أحد، حسب المصدر ذاته.

وجاء قرار الإيقاف بحق شريم على خلفية تجاوزات له رصدها تقرير مرفوع إلى رئاسة الوزراء، وانقطاعه عن أداء مهامه وعن اجتماعات الحكومة لما يزيد عن ثمانية أشهر، حسب حيثيات القرار.