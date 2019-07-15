شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن تمكنه من إحباط هجوم حوثي جديد على مأرب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن سلاح الجو التابع الجيش اليمني، اعتراضه وتمنكه من إسقاط طائرتين بدون طيار (مسيرة) تابعة لجماعة في سماء مأرب، مع بزوغ شمس اليوم الأحد.



وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الاسبوع الماضي بصاروخ باليستي، كما قالت انها هاجمت منظومة الدفاع الجوي الباترويوت بطائرات مسيرة.

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