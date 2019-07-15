شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يمني موالي لقطر يسرب اسرار وخفايا زيارة رئيس مجلس النواب للإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عضو مجلس النواب شوقي القاضي، سبب ذهاب الشيخ سلطان البركاني رئيس المجلس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال شوقي القاضي: ان رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني وصل يوم امس إلى دولة الإمارات في زيارة للتشاور مع قيادة الإمارات لعقد جلسات المجلس في عدن أو المكلا.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس مجلس النواب خلال زيارته عددا من المسؤولين الإماراتيين لإستئذانهم عقد جلسات البرلمان في المحافظات المحررة بعد رفض الامارات لعقدها بوقت سابق