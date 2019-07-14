الجوف.. قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في برط العنان

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة في مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وأكد قائد المحور الشمالي في محافظة الجوف، العميد هيكل حنتف لـ “سبتمبر نت”، أن قوات الجيش نفذت هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الظهرة بمديرية برط العنان”.
وأضاف العميد حنتف أن قوات الشرعية حررت خلال الهجوم عددا من التباب المحيطة المهمة، لافتا إلى أن المواجهات ماتزال مستمرة وسط تقدمات متواصلة لأبطال الجيش.
وأفاد أن المواجهات أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تكبدها خسائر كبيرة في العتاد.
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