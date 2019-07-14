ما وراء إقبال ناشطي وقيادة حزب الإصلاح على شراء عقارات بتركيا؟

يتواجد عدد كبير من المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح في تركيا منذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء أواخر العام 2014.

ولوحظ أن كثيرا ممن فضلوا اللجوء إلى تركيا، هم من رجال الأعمال والقيادات الإصلاحية الثرية، كالشيخ القبلي حميد الأحمر وتوكل كرمان وغيرهم.

ووفق مصادر خاصة، يشهد سوق العقار في تركيا إقبالا إصلاحيا غير مسبوق، وسط تسهيلات تركية تثير الكثير من الشكوك.

وكانت إحصائيات صادرة عن مؤسسة تركية، أكدت ارتفاع أعداد اليمنيين الذين يمتلكون عقارات في تركيا خلال الأربع السنوات الماضية، أكثرهم من نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان في اليمن .

وبحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات التي اشتراها اليمنيون خلال السنوات الأربع الماضية نحو 3 آلاف منزل، منها شقق سكنية، وفلل، وتوزعت المشتريات العقارية لليمنيين في إسطنبول ومدينة أنطاليا وبورصا وأنقرة.

ويقول محللون سياسيون إن إقدام نشطاء حزب الإصلاح على تبديد أموالهم في شراء العقارات بتركيا هدفه الحصول على الإقامة العقارية بشرائهم منازل لا تقل قيمتها على 100 ألف دولار وفقاً للقانون التركي.

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ويرى آخرون أن تركيا تحرص على تسهيل حصول إخوان اليمن على العقار وتوطينهم في تركيا لاستخدامهم ضمن أجندتها في اليمن، بالتنسيق مع دولة قطر.

ويضيف المحللون أن ملامح ذلك ظهر جليا في إطلاق توكل كرمان، الناشطة الإخوانية المعروفة، لقناة فضائية باسم "بلقيس" ركزت، منذ انطلاقها على مهاجمة التحالف العربي والتشكيك بدوره في اليمن.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن اجتماعات بين قيادات إصلاحية وضباط من المخابرات التركية عقدت في اسطنبول، أكثر من مرة.

ولفتت إلى أن الاجتماعات ناقشت الدور الذي يمكن أن يلعبه قيادات وناشطو الإصلاح الموجودين على الأراضي التركية في الداخل اليمني، دون أن تعطي تفاصيل دقيقة عن طبيعة تلك الأدوار التي أكدت المصادر أنها موجهة ضد تحالف دعم الشرعية.