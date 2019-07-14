الداخلية تعلن عن استشهاد وإصابة 3 جنود أمن في ملاحقة متمردين بتعز

استشهد أحد أفراد منتسبي الأمن بتعز وأصيب اثنين آخرين ,في اشتباك مع مجموعة خارجة عن القانون ظهر اليوم, في حي البعرارة شمال المدينة .

وأوضح مصدر أمني بشرطة تعز لموقع وزارة الداخلية , بان قسم شرطة النصر في منطقة البعرارة, تلقى بلاغا من مدير مدرسة علي ابن أبي طالب بتهجم مجموعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون على المدرسة بقوة السلاح ، وفور تلقي القسم البلاغ أرسل مجموعة من الجنود إلى المكان برفقة وكيل المدرسة.

وقال المصدر :" وفور وصول أفراد الأمن للمدرسة امتنعت المجموعة المسلحة عن التجاوب معهم وأشهروا السلاح، وتمركزوا في المدرسة وبعض البنايات المحيطة، قبل أن تعزز الشرطة أفراد القسم بطقم للتعامل مع المجموعة بعد رفضها الاستسلام وإخلاء مواقعها.

وتابع : وأطلق المسلحون النيران فور وصول الطقم باتجاه أفراد القسم مما تسبب باستشهاد الجندي علاء عبدالرقيب وإصابة اثنين آخرين، مما اضطر قوات الأمن للتعامل مع المسلحين بالقوة والاشتباك معهم وفقا لقواعد إطلاق النار واللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة.

وبين المصدر الأمني , بان خلال الاشتباك قتل أحد المسلحين وأصيب اثنين آخرين، خلال مقاومتهم القوات الأمنية باستخدام الأسلحة، فيما تمكنت الشرطة من ضبط أحد المسلحين, موكدا بان الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم لمن تسول نفسه إقلاق السكينة العامة والمساس بأمن واستقرار بالمحافظة .