أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية ليومنا الأحد

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م، وهي كالتالي:
الإرياني تعليقا على غريفيث: القلق وحده لا يكفي
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جمال محسن يعلق على اجتماع لجنة التنسيق المشترك: الحوثي ينسف بنود إتفاقية السويد
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قوات الجيش تتقدم شمال الجوف وتحرر مناطق في خب والشعف
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انطلاق عملية تفويج حجاج بيت الله بميناء الوديعة الأسبوع المقبل
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شركة النفط توضح أسباب توقف بيع المشتقات النفطية بعدن
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اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلتقي قيادات السلطة المحلية بالجوف
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مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات ضد التجار في ذمار وتصادر أموالهم
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قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات وبغارات جوية في عدد من المحافظات
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مصرع 10 من عناصر مليشيا الحوثي بغارات للتحالف شرق صعدة
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محللون: حزب الله عجز عن إنقاذ الحوثي وهو عن إنقاذ إيران أعجز
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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي في ناطع شرق البيضاء
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الحكومة تحذر من خطر وشيك يهدد البحر الأحمر وخليج عدن
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مراسلنا.. مقتل شيخ قبلي على يد مسلحين قبليين في أعقاب ثأر قديم
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خارطة المواجهات في جبهات مريس وقعطة وحجر وسط خسائر فادحة للمليشيا
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«محمد الحاج» لــ "الخليج 365": مليشيا الحوثي صناعة إيرانية بامتياز
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