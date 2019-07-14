ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م، وهي كالتالي: الإرياني تعليقا على غريفيث: القلق وحده لا يكفي https://www.alyamanalaraby. com/403867 جمال محسن يعلق على اجتماع لجنة التنسيق المشترك: الحوثي ينسف بنود إتفاقية السويد https://www.alyamanalaraby. com/403871 قوات الجيش تتقدم شمال الجوف وتحرر مناطق في خب والشعف https://www.alyamanalaraby. com/403866 انطلاق عملية تفويج حجاج بيت الله بميناء الوديعة الأسبوع المقبل https://www.alyamanalaraby. com/403865 شركة النفط توضح أسباب توقف بيع المشتقات النفطية بعدن https://www.alyamanalaraby. com/403863 اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلتقي قيادات السلطة المحلية بالجوف https://www.alyamanalaraby. com/403861 مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات ضد التجار في ذمار وتصادر أموالهم https://www.alyamanalaraby. com/403860 Advertisements قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات وبغارات جوية في عدد من المحافظات https://www.alyamanalaraby. com/403856 مصرع 10 من عناصر مليشيا الحوثي بغارات للتحالف شرق صعدة https://www.alyamanalaraby. com/403855 محللون: حزب الله عجز عن إنقاذ الحوثي وهو عن إنقاذ إيران أعجز https://www.alyamanalaraby. com/403851 مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي في ناطع شرق البيضاء https://www.alyamanalaraby. com/403843 الحكومة تحذر من خطر وشيك يهدد البحر الأحمر وخليج عدن https://www.alyamanalaraby. com/403831 مراسلنا.. مقتل شيخ قبلي على يد مسلحين قبليين في أعقاب ثأر قديم https://www.alyamanalaraby. com/403830 خارطة المواجهات في جبهات مريس وقعطة وحجر وسط خسائر فادحة للمليشيا https://www.alyamanalaraby. com/403829 «محمد الحاج» لــ "الخليج 365": مليشيا الحوثي صناعة إيرانية بامتياز https://www.alyamanalaraby. com/403828

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية ليومنا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.