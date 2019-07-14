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أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية ليومنا الأحد

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 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م، وهي كالتالي:

 

الإرياني تعليقا على غريفيث: القلق وحده لا يكفي

https://www.alyamanalaraby.com/403867

 

جمال محسن يعلق على اجتماع لجنة التنسيق المشترك: الحوثي ينسف بنود إتفاقية السويد

https://www.alyamanalaraby.com/403871

 

قوات الجيش تتقدم شمال الجوف وتحرر مناطق في خب والشعف

https://www.alyamanalaraby.com/403866

 

انطلاق عملية تفويج حجاج بيت الله بميناء الوديعة الأسبوع المقبل

https://www.alyamanalaraby.com/403865

 

شركة النفط توضح أسباب توقف بيع المشتقات النفطية بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/403863

 

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلتقي قيادات السلطة المحلية بالجوف

https://www.alyamanalaraby.com/403861

 

مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات ضد التجار في ذمار وتصادر أموالهم

https://www.alyamanalaraby.com/403860

 

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قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات وبغارات جوية في عدد من المحافظات

https://www.alyamanalaraby.com/403856

 

مصرع 10 من عناصر مليشيا الحوثي بغارات للتحالف شرق صعدة

https://www.alyamanalaraby.com/403855

 

محللون: حزب الله عجز عن إنقاذ الحوثي وهو عن إنقاذ إيران أعجز

https://www.alyamanalaraby.com/403851

 

مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي في ناطع شرق البيضاء

https://www.alyamanalaraby.com/403843

 

الحكومة تحذر من خطر وشيك يهدد البحر الأحمر وخليج عدن

https://www.alyamanalaraby.com/403831

 

مراسلنا.. مقتل شيخ قبلي على يد مسلحين قبليين في أعقاب ثأر قديم

https://www.alyamanalaraby.com/403830

 

خارطة المواجهات في جبهات مريس وقعطة وحجر وسط خسائر فادحة للمليشيا

https://www.alyamanalaraby.com/403829

 

«محمد الحاج» لــ "الخليج 365": مليشيا الحوثي صناعة إيرانية بامتياز

https://www.alyamanalaraby.com/403828

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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