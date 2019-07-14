شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن ..مصادر مطلعة تكشف سبب ثلاثة انفجارات عنيفة وغامضة هزت صنعاء وانتشار كثيف ومفاجيء للحوثيين بالشوارع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات ،فجر اليوم الاحد، العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

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وقال مصدر محلي، انه في الساعة 3:45 فجرا وقعت 3 انفجارات غامضة سمعت شمال شرق صنعاء اعقبها اطلاق للرصاص.

وذكر المصدر، أن ميلشيا الحوثي نشرت مسلحين لها في جولة اية طريق مأرب الجوف واستحدثت صباح اليوم نقطة تفتيش في جولة أية نهاية شارع مأرب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر اخرى، ان المسلحين الذين انتشروا في جولة أية يرتدون اللباس الرسمي لقوات النجدة في العاصمة صنعاء.