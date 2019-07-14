شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتمردون رسمياً على المبعوث الاممي ورئيس لجنة المراقبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في الساحل الغربي ان الحوثيون امتنعوا عن حضور اللقاء المشترك للجنة إعادة الإنتشار لتنفيذ إتفاق السويد الذي عقد اليوم على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد وحضور الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير عزيز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يتمردون رسمياً على المبعوث الاممي ورئيس لجنة المراقبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.