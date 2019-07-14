وزير يقتحم مقر عمله بقوة السلاح في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
ذكرت مصادر محلية في محافظة عدن، إن وزير المياه والبيئة في حكومة المرتزقة، اقتحم اليوم الأحد مبنى وزارته بالقوة في محافظة عدن، جنوب اليمن.
وأكدت المصادر أن الوزير عزي هبة الله شريم، الموقوف عن عمله، بموجب قرار رسمي، اقتحم مبنى الوزارة وباشر العمل من مكتبه، محميا بقوة عسكرية .
وكان رئيس حكومة المرتزقة، معين عبدالملك، اصدر في 10 يوليو/ تموز الجاري، قراراً قضى بإيقاف شريم عن عمله، وتكليف وكيل الوزارة لقطاع المياه بتسيير أعمال الوزارة،
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