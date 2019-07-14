موجز لما يجري في جبهات الحدود اليمنية السعودية !!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، العمليات البطولية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات الحدودية اثر كسر عدة زحوفات للمرتزقة وشن هجمات على مواقعهم.

واوضح مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان تمكنوا مساء اليوم الأحد، من كسر زحف واسع للمرتزقة في منطقة مجازة الشرقية بقطاع عسير، مشيراً الى مصرع واصابه عدد كبير من المرتزقة.

وأكد المصدر أن هذا الزحف يأتي بعد ساعات من افشال محاولة تسلل لقوى المرتزقة قبالة منفذ علب ، مبيناً الى أن وحدة المدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية قامت باستهدافهم بالمدفعية سقط على اثرها عدد من قتلى وجرحى المرتزقة.

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وفي سياق الزحوفات تمكن ابطال الجيش واللجان من كسر زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان بالقرب من طيبة الاسم قبالة نجران.

كما قامت وحدة الهندسة بمضاعفة حجم خسائر المرتزقة عبر عدد من العبوات الناسفة التي استهدفتهم اثناء محاولتهم الفرار.

وفي نجران ايضاً قامت مدفعية الجيش واللجان باستهداف تجمعات المرتزقة في صحراء الاجاشر قبالة نجران مخلفة عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم

اما جبهة جيزان فقد لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وإصيب أكثر من 10 منهم بعمليات قنص شرق الدود