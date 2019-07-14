الإرياني تعليقا على غريفيث: القلق وحده لا يكفي

أكد وزير الاعلام معمر الارياني أن تصريح المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث تعليقا على الأحكام التي أصدرتها المليشيا الحوثية الايرانية بإعدام 30 من السياسيين والاعلاميين والنشطاء المختطفين في معتقلاتها، لا يرقى لمستوى الجريمة.

وذكر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن القلق وحده لايكفي، والمطلوب من المبعوث الخاص لليمن هو إدانة أحكام المليشيا الحوثية بالاعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة، وممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين.

‏واضاف الارياني متسائلا: كيف يمكن للمبعوث الدولي أن يمنح الثقة لليمنيين بأنه قادر على إظهار الحقيقة والحيلولة دون تدمير المسار السلمي لحل الأزمة إذا كان يتحاشى ذكر او إدانة ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران، وهي قد أعلنت بكل قبح عن تنصلها من اتفاق السويد بخصوص الأسرى وحكمت بإعدام 30 مختطف سياسي.