جمال محسن يعلق على اجتماع لجنة التنسيق المشترك: الحوثي ينسف بنود إتفاقية السويد

علق المحلل السياسي جمال مُحسن رئيس تحرير "الخليج 365"، على اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار المقررة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد والتي كانت على ظهر سفينة في عرض البحر، بعد إغلاق المليشيا الحوثية مداخل مدينة الحديدة وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية والتي دائما ما تفشل مليشيا الحوثي لأي اتفاقية لعدم تنفيذ أي آليه نحو السلام.

وأضاف مُحسن خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن هناك جهود من المبعوث الدولي والمجتمع الدولي للوصول إلي السلام إلا ان الحوثي يتعنت دائماً.

يذكر أن اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار على ظهر سفينة في عرض البحر، يأتي بعد إغلاق المليشيات الحوثية مداخل مدينة الحديدة، وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية.