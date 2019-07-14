قوات الجيش تتقدم شمال الجوف وتحرر مناطق في خب والشعف

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وقال أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي لموقع الجيش “سبتمبر نت”، “إن قوات الجيش حررت، جبال “رأس التمساح” و جبال “السواد”، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد العميد العكيمي أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.
لفت أركان حرب محور الجوف إلى أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر المليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
إلى ذلك لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، مساء أمس، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع للجيش الوطني في الجبهة ذاتها.
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