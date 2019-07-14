مشروع حزب الإصلاح في مأرب ينصدم برجال القبائل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

اعتبر كثير من المراقبين تصعيد سلطة حزب الاصلاح في مأرب من الاعتداءات الجسيمة بحق رجال القبائل ، بأنه يأتي ضمن مشروع إخوان اليمن التوسعي في مأرب ودخولهم في صراع مع القبيلة التي تعتبر عائق أمام اعلانهم المحافظة أمارة إسلامية ترعى التشدد والإرهاب وتهريب الممنوعات والأسلحة، ناهيك عن الاستئثار بالثروات النفطية.

وقال المراقبون أن ما حدث مؤخراً مع قبائل الإشراف من احراق للمنازل والمزارع والممتلكات والتشفي بتلك الجرائم التي يصفها الكثيرون بجرائم التصفية العرقية ، ليؤكد حقيقة مشروع تأسيس إمارة مأرب الإخوانية التي بدأت تنصدم بالقبيلة ورجالها.

ويجمع الكثير الى ان المشهد في المحافظة بات لا يخلو من القتل المستمر في النقاط الأمنية والعسكرية والسجون السرية ، والاختطافات ، واعتداءات مسلحة على رجال القبائل ، وانتهاكات ترتقي بعضها لجرائم الحرب نفذتها سلطة الاصلاح الأمينة والعسكرية خلال السنتين الماضية ، ضد القبيلة ورجالها في مأرب ،.

وقد مهد الإصلاح لقوى العدوان ومنها الإمارات لممارسة ما يحلو لها من أعمال عدائية كان اخرها اغتيال عضو حركة حماس على يد المخابرات الإماراتية.