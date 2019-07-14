انطلاق عملية تفويج حجاج بيت الله بميناء الوديعة الأسبوع المقبل

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1440، عبر ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت.

وقامت اللجنة الإشراقية لخدمة حجاج بيت الله الحرام برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، بالإطلاع على مستوى تنفيذ التكليفات المناطة بمكاتب الوزارات والمصالح والهيئات حسب اختصاصه ومهامه لإنجاح عملية التفويج بسهولة ويسر.

واستمعت اللجنة من المدير التنفيذ لها شكري مقدم لتقرير شفوي عن نتائج نزوله الميداني ومعه عدد من المختصين إلى ميناء الوديعة البري لتحديد أهم الاحتياجات التي يجب توفرها خلال فترة تفويج الحجاج بالميناء في كافة المجالات.

وأعربت اللجنة عن أملها من تفاعل أرباب المحلات التجارية ومعامل تعبئة مياه الشرب للمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب والعصائر والمأكولات الخفيفة التي يمكن أن يستفيد منها الحاج.

وأهابت اللجنة بكافة أعضائها مضاعفة جهودهم لتدشين عملية تفويج الحجاج في موعدها المحدد وحسب الجدول الزمني.