شركة النفط توضح أسباب توقف بيع المشتقات النفطية بعدن

أوضحت شركة النفط في عدن اليوم عن اسباب توقف بيع المشتقات النفطفية في المحافظة.

وذكرت الشركة في تصريحات صحفية أن السبب يعود الى عدم ضخ المواد الى خزانات الشكرة من قبل مصافي عدن.

وأوضحت ان البنك المركزي لم يستكمل تحويل قيمة الكميات المستلمة من المشتقات النفطية الموردة على الشركة، مضيفا ان شركة النفط بعدن تنتظر استكمال عملية التحويل حتى تستأنف مصافي عدن الضخ.

وتابعت:" تم ابلاغ شركة النفط يوم الخميس الماضي الموافق ١١ يوليو برفع سعر صرف الدولار من ٥٠١ إلى ٥٥٦ ريال من قبل البنك المركزي وبحسب المعتاد يؤدي هذا إلى تعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المحطات.

وأكد المصدر، نقل عنه صحيفة عدن الغد ان كل هذه الأسباب تعد خارجة عن إرادة شركة النفط التي تسعى دوما لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لكي يحصل عليها المواطن بسهولة ويسر.