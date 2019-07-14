اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلتقي قيادات السلطة المحلية بالجوف

ضمن برنامج نزولها الميداني الى عدد من المحافظات، التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وعدداً من الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية.
وناقش اللقاء وضع حقوق الإنسان بالمحافظة والانتهاكات التي تطال المواطنين وسبل توفير الحماية للضحايا من خلال تفعيل دور مؤسسات القضاء والأمن والمؤسسات الإجتماعية و الخدمية.
واكد أعضاء اللجنة استمرار اللجنة في تكثيف جهودها في الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات بمحافظة الجوف وتقديم التوصيات للحكومة في عدد من المجالات الرامية لتحسين بيئة حقوق الإنسان لاسيما الداعية لدعم الأجهزة الضبطية والقضائية.
من جانبه أعرب اللواء العكيمي عن الدور الكبير للجنة الوطنية في الوصول للضحايا وكشف الانتهاكات التي طالت المدنيين بالمحافظة والتي تجاهلتها الكثير من المنظمات الدولية.
كما ناقش أعضاء اللجنة الوطنية مع مدير شرطة محافظة الجوف العميد سليم السياغي ، أوضاع السجناء في المحافظة.
واستمع أعضاء اللجنة الى عدد من السجناء والمحتجزين والتأكد من إحالة جميع قضاياهم إلى النيابة العامة.
وعقد أعضاء اللجنة جلسة استماع لعدد من الضحايا المدنيين في مديريات المتون والحزم والغيل وخب الشعف إضافة للنازحين من محافظات عمران وصنعاء وذمار.
واوضح اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان جلسة الاستماع هدفت إلى تحليل منهجية الأضرار التي استخدمت بحق الضحايا من قبل أطراف النزاع وعدم الالتزام بضوابط الحرب المتعلقة بالفئات المحمية ومنها المدنيين والأعيان المختلفة وحظر الترويع وتعريض السكان للخطر.
واشار اعضاء اللجنة الى انه تم خلال الجلسة الاستماع لـ 20 مدني كانوا ضحية القصف بكافة أشكاله في حوادث خلال الفترة من العام 2015 وحتى منتصف العام 2019م.
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