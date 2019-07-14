مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات ضد التجار في ذمار وتصادر أموالهم

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، حملة اختطافات واعتقالات مع عمليات نهب واسعة للتجار في معظم شوارع مدينة ذمار، تحت ذريعة الطبعة الجديدة.

وذكرت مصادر محلية بحسب "خبر"، إن المليشيات الحوثية أقدمت على هذه الأعمال، بسبب رفض التجار دفع المبالغ المالية من الطبعة الجديدة لعناصر الجماعة، بحجة منع تداولها في الأسواق.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات استخدمت بعض الخدع والمكر للحصول على تلك الأموال، حيث يقوم شخص منهم بشراء كمية كبيرة من البضائع الأساسية وبمبالغ كبيرة لا تقل عن 200 ألف ريال وبالطبعة الجديدة، ثم تهاجم المحلات فور مغادرة الشخص مع بضاعته من أمام المحل.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية توعدت التجار بإغلاق محلاتهم نهائياً، وإيداعهم السجون لسنوات، بتهمة التعاون مع العدوان، حد قولها.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الحملات العدائية التي شنتها المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، تأتي بعد وصول 1‪3 حاوية إلى عدن محملة بكمية كبيرة من الطبعة الجديدة فئة 100 ريال.