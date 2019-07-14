قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات وبغارات جوية في عدد من المحافظات

لقي 13 عنصرا حوثيا بينهم قيادي ميداني بارز مصرعهم، الأحد، في معارك مع الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

وقالت وزارة الدفاع إن معارك عنيفة اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التسلل، باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهتي "غلق" و"شخب" في مديرية قعطبة.

ونجحت قوات الجيش في إحباط محاولة المليشيا الانقلابية، وإجبارها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.

وأسفرت المعارك عن مقتل 13 من عناصر المليشيا، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع، المدعو "أبوشريف حزام عبدالله مطهر"، وجرح آخرين، وفقا للمصدر.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من ألف قتيل بينهم عشرات من القيادات الميدانية في جبهات الضالع.

Advertisements

وفي محافظة الجوف قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي وأصيب آخرون في عملية استدراج ناجحة نفذتها قوات الجيش الوطني بجبهة صبرين.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني تمكنت بعد معارك عنيفة، من دحر عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في منطقة صبرين وسط فرار المليشيات وسقوط عدد من عناصرها ما بين قتيل وجريح.

وفي محافظة البيضاء، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة ناطع.

وطالت الغارات تجمعات المليشيا، في منطقتي "البرك، وباحواص" ، في جبهة ناطع.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.