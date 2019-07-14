مصرع 10 من عناصر مليشيا الحوثي بغارات للتحالف شرق صعدة

لقي 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. واستهدفت مقاتلات التحالف، السبت، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي، في جبال العاديات، المحيطة بمركز مديرية كتاف. وأسفرت الغارات عن مصرع 10 من عناصر المليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

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