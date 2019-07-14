محللون: حزب الله عجز عن إنقاذ الحوثي وهو عن إنقاذ إيران أعجز

عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، لوحظ تردد كثير من الشباب، الموالين للمليشيا وغيرهم، يترددون كثيرا على لبنان.

وسهَّلت المليشيا عملية نقل عدد كبير من اليمنيين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، باسم مشاركة في ورشات وندوات وغيرها، للتغطية على الهدف الحقيقي.

وحينها أكدن مصادر لبنانية عن تدخل "حزب الله" اللبناني وضغطه على السلطات في بيروت لإصدار قرار يسمح لليمنيين بدخول لبنان من دون تأشيرة مسبقة كما كان سائداً سابقاً، وذلك لفتح الباب أمام دخول الحوثيين.

وأكدت المصادر أن «حزب الله» يستقطب الحوثيين الهاربين من مدينة صعدة اليمنية.

ووفقا للمصادر فإن عائلات عدد من القيادات الحوثية دخلت لبنان عن طريق الحزب خلال الفترة ذاتها وقبيل بدء معركة استعادة العاصمة صنعاء بواسطة قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني بدعم مقاتلي المقاومة الشعبية.

وحينها أيضا أكد المركز الإعلامي للمقاومة أن "حزب الله" يقف وراء إصدار القرار لا سيما في ظل سيطرته على مقاليد الأمور، وأن عددًا من قيادات الجماعة الانقلابية كانوا قد بادروا في وقت سابق بإرسال عائلاتهم إلى بيروت، في ظل تزايد المؤشرات التي تؤكد قرب استعادة صنعاء من قبل الشرعية.

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خلق رأي عام

حاول حزب الله، من خلال كثير من الصحافيين والإعلاميين والناشطين الذين استقطبهم إلى لبان، وأيضا من خلال بعض المواقع والصحف التي أطلقها، خلق رأي عام ضد دول الخليج ولصالح المليشيا.

وجاءت محاولة الحزب انطلاقا من مخاوفه على مستقبل مليشيا الحوثي بعد انطلاق عملية عاصفة الحزم العسكرية بقيادة المملكة العربية السعودية.

تحرك عملي

ونظرا إلى فشله في تحقيق المهمة، سعى الحزب، من وجهة نظر محللين، إلى التحرك عمليا، عبر إرسال خبراء وتهريب سلاح لترجيح كفة المليشيا عسكريا، بحيث تتمكن من فرض شروط معينة في حال انتهت الحرب إلى تفاوض يقضي ببقاء كل طرف في مناطق سيطرته.

غير أن المليشيا لم تحقق أي تقدم عسكري، ولم يسجل إلى الآن أنْ استعادت أية منطقة خسرتها في مواجهات عسكرية، وهو ما دفع الحزب، أخيرا إلى التهديد المباشر، خدمة لإيران ولذراعها في اليمن.